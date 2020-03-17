23 مرة في الساعة... 7 خطوات للتغلب على عادة لمس الوجه تجنبا لكورونا

أكدت دراسة أسترالية أن الإنسان يلمس وجهه نحو 23 مرة في الساعة الواحدة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "healh line"، بأن الإنسان يلمس الوجه، سواء الأنف أو الفم أو العين، حوالي 23 مرة في الساعة، وبأن هذا الأمر هو عادة لا تقاوم، ولكن يمكن التغلب عليها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الإلكتروني أن طلاب كلية الطب بجامعة أستراليا أكدوا أن لمس الوجه يتضمن لمس الأنف والفم والعين، وهو ما يتنافى مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أو الانفلونزا العادية أو البرد، وبأن الخطوات المهمة للتغلب على هذه العادة السيئة، كالتالي:

1- ضرورة غسل اليدين قبل لمس الأشياء.

2- التفكير للحظات قبل لمس الوجه، ومحاولة إبعاد اليدين، وإشغالهما قدر الإمكان.

3- إشغال اليدين بأي شئ غير لمس الوجه، مثل القيام بطي الملابس أو ما شابه.

4- كتابة تدوينات على المكتب أو في مقر العمل، وهي تدوينات غالبا ما تساعد في الامتناع عن لمس الوجه.

5- إذا كنت في اجتماع ما، فعليك أن تشبك يديك معا أو تضمهما إلى صدرك.

6- استخدام معقم اليدين أو صابون معطر باستمرار.

7- ارتداء قفازات في اليدين، ربما تساهم في منع هذه العادة السيئة، خاصة خلال تواجد الإنسان في المنزل.

وشدد الموقع الإلكتروني على أن العين والأنف والفم هي أسهل الطرق لنقل فيروس "كوفيد 19" أو فيروس كورونا المستجد، داخل الجسم، وبأنه يفضل الإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون والمطهر، مع إبقاء اليدين في حضن الإنسان أثناء الاجتماعات.