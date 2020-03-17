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21:28 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    تقوي المناعة… تجنب الإصابة بكورونا في 7 خطوات 

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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    قال جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي المصري للقلب، إن هناك 7 طرق لتقوية الجهاز المناعي للإنسان ضد فيروس كورونا الجديد.

    © REUTERS / ANTARA FOTO
    أغرب الطرق للوقاية من فيروس كورونا
    وأكد الدكتور جمال شعبان في تصريحات للموقع الإلكتروني "الكونسلتو"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الخطوات التالية ستساهم في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

    1- النوم لفترات كافية

    من الضروري الحصول على قسط كاف من النوم، بحيث تتراوح عدد ساعات النوم يوميا من 7 إلى 8 ساعات، لأن النوم يحفز الجسم على إنتاج السيتوكينات والبروتينات التي تحميه من الالتهابات والعدوى.

    وذلك بالتوازي مع تناول العلاج اللازم للتعافي من الإصابة. 

    2- ممارسة الرياضة

    يجب الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لأن التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يحفز بدوره المناعة على إنتاج المزيد من كرات الدم البيضاء، التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولا سيما كورونا المستجد.

    3- اتباع نظام غذائي صحي

    يحتاج الجهاز المناعي إلى اتباع نظام غذائي متوازن، يشتمل على أطعمة غنية بفيتامين د وفيتامين سي، لأنهما من الفيتامينات التي تحفزه على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة للأمراض الفيروسية، ويمكن الحصول عليهما أيضًا عن طريق المكملات الغذائية، مع وجوب تحديد الجرعات التي يحتاجها الجسم ومواعيد تناولها.

    4- الإقلاع عن التدخين

    يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بكورونا، لاحتواء التبغ على العديد من المواد الكيميائية، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي أو الربو. منوها إلى أن الأشخاص المدخنين أو الذين يجلسون في أماكن يكثر بها التدخين، يعانون من ضعف جهاز المناعي، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

    5- التقليل من الكحوليات والمشروبات الغنية بالكافيين

     الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة، قد يلحق الضرر بالجهاز المناعي، إذ تقل كفاءته على مواجهة الفيروسات، ويصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وهو ما يزيد مع المشروبات الكحولية.

    6- تجنب الإجهاد

    التعرض المستمر للإجهاد الجسدي، يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يزيد فرص إصابة الجسم بالالتهابات.

    7- التعرض لأشعة الشمس

    تحتوي أشعة الشمس على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي بالجسم، كما أنه يدعم صحة العظام والأسنان، ويحسن صحة البشرة، ويحميها من التجاعيد.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الكلمات الدلالية:
    قلة النوم, الرياضة, الجهاز المناعي, فيروس كورونا
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