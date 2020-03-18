فصيلة الدم تحدد فرص الإصابة بفيروس كورونا

أفادت دراسة صينية، أجراها مركز طبي في جامعة ووهان، بأن هناك فصائل دم أكثر عرضة من غيرها للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم مسببا الذعر للملايين.

وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست".

وشملت الدراسة التي أجراها مركز الطب القائم على الأدلة بجامعة ووهان، أكثر من ألفي مريض بالفيروس في ووهان، حيث اندلع المرض، وقارنوها بالسكان الأصحاء المحليين، وأظهرت الدراسة أن المرضى المصابين من حملة فصيلة الدم A، لديهم معدل إصابة أعلى ويظهرون أعراضا أكثر حدة.

وتابعت الدراسة أن الذين يحملون فصيلة O فخطورة تعرضهم للمرض المعدي أقل بكثير، مقارنة مع الآخرين، وكتب الباحثون بقيادة وانغ شينجهوان، قد يحتاج المرضى المصابون بالفيروس من حملة فصيلة الدم A إلى تلقي المزيد من المراقبة اليقظة والعلاج المكثف والفاعل.

من بين 206 مرضى توفوا بمرض Covid-19 في ووهان، كان 85 منهم من حملة فصيلة الدم A مقارنة بـ 52 كانوا من حملة الفصيلة O، وقد كان هذا النمط ساريا في مختلف الفئات العمرية والجنسية المستهدفة بالدارسة.

وقال الباحثون إن الدراسة أولية وبحاجة إلى مزيد من العمل، إلا أنهم حثوا الحكومات والمرافق الطبية على النظر في اختلافات فصائل الدم في خططهم العلاجية للقضاء على الفيروس، فيما وصف "قاو ينغداي"، الباحث في مختبر أمراض الدم التجريبية في تيانجين، الدراسة بالمحدودة وقال إنه يمكن تحسينها بتوسيع حجم المشمولين فيها بمرضى خارج الصين.

وقال قاو إن من القيود الأخرى في الدراسة أنها لم تقدم تفسيرا واضحا حول عدد من الظواهر مثل التفاعل الجزيئي بين الفيروس وأنواع خلايا الدم الحمراء المختلفة، وختم قاو بالقول: إن الدراسة الجديدة قد تكون مفيدة للأطباء، لكن المواطنين العاديين يجب ألا يأخذوا الإحصاءات على محمل الجد".