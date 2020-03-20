الأمم المتحدة تكشف أسعد دول العالم

ودخلت كل من الدنمارك وسويسرا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد ونيوزيلندا والنمسا ولوكسمبورج في قائمة العشر الأوائل، حسب موقع "World Happiness Report".

بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 18، أما ألمانيا فحصلت على المرتبة 17، واحتلت بريطانيا وفرنسا المراكز 13 و23 على التوالي.

ووفقا للأمم المتحدة فأكثر الدول تعاسة هي أفغانستان حيث حصلت على المرتبة الأخيرة، وجنوب السودان وزيمبابوي ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا وبوتسوانا واليمن وملاوي والهند.

وتقوم وحدة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بتحضير تقرير السعادة العالمية سنويًا. حيث يتم تقييم 156 دولة ويأخذ في الاعتبار مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد وغيرها. وأصدرت الأمم المتحدة أول تقرير في السعادة العالمية عام 2012.