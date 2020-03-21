الشرطة السعودية تلقي القبض على شاب سجد بين يدي فتاة... صور

ألقت شرطة السعودية القبض على شاب وفتاة لسجود الأول بين يديها أمام مسجد، ما تسبب في حالة غضب بعد تداول صور توثق الواقعة.

وقالت صحيفة "المواطن" السعودية، إن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على شاب وفتاة، بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة.

اللهم اني اعوذ بك من الشرك..فتاه من السعوديه تحديدا جده تنشر صوره لها امام بيت الله لشخص يسجد لها .. شياطين الانس تحاول استفزاز المسلمين pic.twitter.com/cQiVHdoFq6 — Abdulaziz (@abdulazizw111) March 20, 2020

وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تمت إحالتهما للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتسبب تداول صور توثق مشهد سجود الشاب وأدائه مايشبه الصلاة أمام الفتاة، في حالة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا في ذلك شرك بالله.

يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من الأسباب التي دفعت الشاب للسجود بين يدي الفتاة.