تسجيل
12:33 GMT21 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    المكوث في المنزل خلال فترة كورونا

    6 اقتراحات للاستفادة بالوقت خلال فترة الحجر الصحي

    © REUTERS / JOE PENNEY
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/73/1044927302_0:289:3072:2017_1200x675_80_0_0_c9db660dd572b2783f5d098281a5a148.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202003211044927441-6-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/

    أصبح العزل الشخصي داخل المنزل التوصية الأولى والأهم لسلطات الصحة حول العالم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من أن هناك من وجد في المكوث في المنزلة فرصة للراحة والاسترخاء، إلا أن هناك أيضا من عانى مشكلة الملل.

    ولمواجهة تلك المشكلة يمكن التخطيط للاستفادة بالدرجة القصوى من فترة الحجر الصحي، بحيث نحمي صحتنا وصحة ذوينا، وفي نفس الوقت لا نهدر هذه الأيام دون طائل، ونعرض فيما يلي عدة مقترحات للاستفادة والاستمتاع بتلك الفترة حسبما ذكرها "wsbtv".

    متابعة التلفاز

    تنتظر الشاشة الصغيرة في الفترة القادمة زخما كبيرا حيث بدأت العديد من شركات الإنتاج الفني التفكير في بث إنتاجهم عبر الشاشات الصغيرة والمنصات الإلكترونية بدلا من دور العرض السينمائي، كما عمدت بعض شركات البث المدفوع بإتاحة محتواها مجانا لفترة محدودة، ما يعني أن جودة المحتوى التلفزيوني ستجذب مزيدا من الجماهير في الفترة المقبلة.

    وقت للعلاقات الاجتماعية

    العزلة في المنزل لا تعني بالضرورة قطع العلاقات الاجتماعية، فقد تكون هذه فرصة كبيرة لأن تأخذ العلاقات شكل جديد إما بالاتصال عبر الهاتف أو بوسائل الاتصال بالفيديو، وهو ما كانت لا تسمح أيام العمل المزدحمة بإجرائه في الأوقات العادية.

    كتابة يوميات

    تعد أوقات الأزمات من أكثر الفترات التي يمكن الكتابة عنها وتوثيق تفاصيل أحداثها وما بها من مواقف ربما تبقى لأجيال قادمة، من ناحية أخرى أوصى علماء النفس بالتعبير عن النفس بالكتابة في أوقات الأزمات إذ يسهم ذلك في التخفيف من القلق والتوتر الذي قد يعانيه المجبرون على التزام منازلهم وسط أخبار تثير الخوف.

    إعداد الطعام

    ربما يكون العزل الصحي فرصة لاكتشاف موهبة جديدة ومفيدة مثل طهي الطعام، وتكون فائدة مثل هذه الهواية مضاعفة في وقت الأزمات الصحية، ففضلا عن كونها تسلية لقضاء الوقت، فهي وقاية صحية أيضا لتجنب تلوث الطعام في بعض المطاعم أو قلة القيمة الغذائية للوجبات السريعة.

    قراءة الكتب

    يجد الكثيرون صعوبة في التفرع للقراءة في الأوقات العادية وسط زحام جدول الأعمال لكل شخص، إلا أن العزلة المنزلية ستتيح الكثير من الوقت للجلوس للقراءة في هدوء، كما أنها فرصة عظيمة للاعتياد على القراء التي ربما يستمر أثرها إلى ما بعد مرور أزمة وباء كورونا.

    تعلم لغة

    أصبح تعلم لغة جديدة في متناول الجميع، ودون الخروج من المنزل، وذلك عن طريق تحميل أحد تطبيقات تعلم اللغات لتعلم أساسيات القواعد والقراءة والاستماع وغيرها، كما يمكن بعد ذلك المحادثة مع أهل اللغة المراد تعلمها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيضا.

    انظر أيضا:

    الرئيس التونسي يعلن الحجر الصحي العام ويدعو المواطنين إلى ملازمة بيوتهم
    المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ ادعاءات خضوعه للحجر الصحي... فيديو
    أرقام علمية صادمة في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي في لبنان
    اعتقال امرأة في مسبح فندق لمخالفتها الحجر الصحي.. فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة تسير في إحدى أروقة موسكو، روسيا 13 مارس 2020
    كيف أثر "كورونا" على حياة العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    كورونا يكشف عن خلل لدى الغرب
    "كورونا" يكشف عن خلل لدى الغرب
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك