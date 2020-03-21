بعد كريستيانو.. ميسي من داخل الحجر مع أطفاله "بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة كورونا"

نشر ليونيل ميسي رسالة تحفيزية للعالم أجمع، مع صورة له ولأطفاله، بعد تفشي وباء كورونا العالمي وامتثال العديد من دول العالم للحجر الصحي.

وقال ميسي عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها أيام صعبة على الجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد في وضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون من الأسواء، إن كان قد أثر بشكل مباشر عليهم أو على أسرهم وأصدقائهم، أو إلى أولئك الأطباء والممرضين الذين يعملون في تماس مباشر معهم لمكافحته في المستشفيات والمراكز الصحية، أتمنى لهم مزيدا من القوة والصبر".

وأضاف ميسي "يجب أن تكون الصحة أولا، إنها لحظة استثنائية... ويجب عليكم اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربته بشكل فعال".

وتابع "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، كما أنها لحظات مثالية للاستمتاع مع عائلتك في وقت لا يمكنك دائمًا الحصول عليه".

وختم "عناق لكم جميعا، ونأمل أن نتمكن من قلب هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

وفي السياق ذاته نشر نادي برشلونة في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لنجمه ليونيل ميسي وهو يتدرب منفردا، ليحافظ على لياقته وتحت أنظار أطفاله.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 278 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 11500، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 92 ألف شخص.