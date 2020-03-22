أعراس وحفلات موسيقية وتعليق رياضي... طرائف الحجر الصحي بسبب "كورونا"... فيديو

قامت العديد من الدول حول العالم بفرض حالة من الحظر الصحي على مواطنيها من أجل البقاء في منازلهم في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول حربا ضد فيروس "كورونا" فكان الحجر الصحي طريقة لمنع انتشار هذه المرض ولو بشكل مؤقت، ريثما يتم الحصول على عقار للقضاء عليه.

حالة الحجر الصحي في المنازل أدت الى تعطيل العديد من المشاريع التي خطط لها أصحابها للقيام بها في أوقات محددة من السنة.

ليفرض عليهم الواقع الجديد حالة طارئة، إلا أن هذا الوضع لم يدفع الكثيرين لتغيير خططهم المستقبلية، وهو ما فعله زوجان إسبانيان بإقامة زفافهما الذي خططا له منذ فترة طويلة، لتأتي مرحلة الحظر التي لم تمنعهم من إقامته ولو بشكل رمزي اتسم بالطرافة.

حيث لجأ كل من دانييل كامينو وألبا دياز إلى نافذة المنزل ليقيما زفافهم، لتلقي بعدها العروس باقة من الورد كما هو متداول في الأعراس عادة وسط جو من الأغاني التي شاركته بها جارتها من النافذة المجاورة.

لم تتوقف طرائف الحجر الصحي لم تقف عند هذا الحد وبالتحديد مع المعلق الرياضي الألماني، روبي هونكه، الذي وجد بحركة المرور من نافذة المرور طريقة لإلهاء نفسه، من خلال التعليق على حركة المشاة والسيارات في الشارع.

يقول معلق قناة "آ أر دي" البالغ 36 عاما، في أحد فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "درّاج، دون أي ضغط عليه، ماذا يفعل؟ يمر ببساطة، في الأمتار الثلاثين الأخيرة من شارع نويسر، ولا أحد يتقدم لمراقبته، هذا جريء، حركة جميلة".

وانتشر مقطع مصور لعدد من العازفين يقومون بعزف بعض الأغاني في إحدى المدن الإيطالية التي تعاني من حالة سيئة بسبب تفشي هذا الفيروس.

الأمر الذي دفع الفرقة الموسيقية لمشاركة الحي ببعض القطع الموسيقية في محاولة للقضاء على حالة الملل من الحجر الصحي.