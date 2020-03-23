فنانة مصرية تطالب جماهيرها بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا

طالبت الفنانة المصرية، أمل رزق جماهيرها بالبقاء في المنزل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.

وقالت أمل رزق في مقطع فيديو بثه موقع "صحيفة الأخبار" المصرية: «أتمنى من قلبي أن تكونوا بخير.. أرجوكوا خليكوا في البيت للحفاظ على أولادنا وبلدنا وشعبنا المصري العظيم.. فهذا ابتلاء كبير من الله وهو من سيرفعه عنا.. أتمنى السلامة للشعب المصري.. أتمنى أن نحافظ على بعضنا أفعال وليس أقوال".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات في مصر إلى 327 حالة إصابة، بينما توفي اليوم أربعة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع الوفيات إلى 14 حالة.



عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.