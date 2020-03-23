لبنان... مجموعة فنانين تشارك في مبادرة "صحتك بالدني"

شاركت مجموعة من الفنانيين اللبنانيين في مبادرة "صحتك بالدني"، بالتزامن مع اندلاع أزمة تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وكان برنامج "صار الوقت" على قناة "أم تي في" اللبنانية ، قد أطلق مبادرة "صحتك بالدني"، والتي شارك فيها الفنانون إليسا، ومايا دياب، ورامي عياش، ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وتانيا قسيس، وميريام فارس، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقالت إليسا إن هذه المبادرة تشعرها بفخر بلبنانيتها بعدما أشعرها أناس آخرون بالخجل، مضيفة أن "ما نراه اليوم يؤكد على وجود أشخاص يتحلّون بهذا القدر من الإنسانية، وهذه الأفعال ستعود عليهم بالخير".

وصرحت مايا دياب بأن تبرعها سيذهب على شكل حصص غذائية أيضاً، ويُخصص جزء منه لصالح الصليب الأحمر اللبناني، وانتقدت دياب عدم إعلان الحكومة حالة الطوارئ قائلة "بلكي الجيش اللبناني استلم وتغيرت المعايير".

وقرر رامي عياش التبرع أيضاً لوزارة الصحة ووضع المبلغ في تصرف الوزارة لتوزيعه، كما وضع رقم جمعية "عياش الطفولة" في خدمة الجميع لتأمين كمامات للأطفال يتم توصيلها إلى المنازل على رقم هاتف 03832028.

وتبرعت نانسي عجرم بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي لصالح مستشفى رفيق الحريري ومبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي آخر لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

الفنانة هيفا وهبي قررت التبرع بعشرة ملايين ليرة لبنانية إلى مستشفى رفيق الحريري وعشرة ملايين أخرى إلى الصليب الأحمر اللبناني، فيما تبرعت السوبرانو تانيا قسيس بعشرة ملايين ليرة لبنانية للصليب الاحمر اللبناني.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان 248 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات.