ظهور الفنانة المعتزلة سهير البابلي بسبب كورونا... فيديو

وظهرت البابلي في فيديو متداول عبر فيسبوك، دعت فيه الجميع إلى الحد من تبادل القبلات والعناق، منعا لنقل عدوى فيروس كورونا، مشددة على أنها تمنع مثل هذه التصرفات في منزلها.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في مصر 327 حالة، توفي منهم 14 حالة، فيما تماثل للشفاء 56 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/ مارس 2020 أن تفشي وباء "كوفيد-19" جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 15 ألف شخص وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 349 ألف حالة.