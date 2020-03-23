بعد جريمة الاغتصاب... منتج هوليود يصاب بـ"كورونا" ويساهم بتفشيه

أعلن سجن نيويورك إصابة منتج هوليود، هارفي واينستين، بفيروس كورونا الجديد، ما تسبب بنقل العدوى لعدة سجناء كانوا معه.

ونشرت صحيفة "نياغارا غازيتا" الأمريكية أن المنتج البالغ من العمر 68 عاما يجري الحجر الصحي في سجن ويندي في ولاية نيويورك، وتم نقله إلى إصلاحية جزيرة (رايكرز) لتلقي العلاج.

بالسياق أثبتت التحاليل المخبرية إصابة عدة سجناء بعده بعدوى الفيروس التاجي.

يذكر أن المنتج الهوليودي حكم عليه بالسجن لـ23 سنة بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأفاد محاورو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن واينشتاين عزل في عيد ميلاده بتاريخ 19 آذار / مارس، عندما بلغ 68 عاما، في سجن (ويندي)، وتم العثور على سجين آخر مصاب بالفيروس التاجي.

وسجلت مدينة نيويورك ما لا يقل عن 38 إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل منظومة السجون الخاصة بها، وهو ما يعد أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، في السجون الأمريكية، منذ ظهور الوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص