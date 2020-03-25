ابتكار أجهزة تنفس صناعي في إيطاليا من أقنعة الغطس لمواجهة كورونا

استطاع مهندسون إيطاليون من ابتكار أجهزة تنفس صناعي من أقنعة الغوص، في خطوة كان الهدف الأساسي منها سد عجز أجهزة التنفس في المستشفيات، الناجم عن تزايد حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

فعن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قامت شرك صغيرة تتواجد في إقليم لومبارديا، أسوأ منطقة عالميا ينتشر بها الفيروس الآن، بتزويد أجهزة الغطس بصمامات تنفس.



والجزء الأساسي من الجهاز الجديد الأولي هو عبارة عن صمام بخاخ أطلق عليه "صمام فينتوري"، جرى تصنيعه بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، ويربط القناع بأنبوب الأكسجين.

وقامت الشركة بتصنيع 100 صمام من هذه الصمامات الشبيهة، وسلمتها إلى المسعفين، في محاولة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الأزمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إيطاليا تعتبر الأكثر تضررا في العالم من الفيروس الذي انتشر على نحو متسارع في أرجاء البلاد، حيث بلغت الوفيات فيها أكثر من 6820 شخصا، كما اقتربت الإصابات من 70 ألفا، وفقا لموقع "ورلد أوميتر".

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 421 ألف إصابة، وأكثر من 18820 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، واقتربت الإصابات من 70 ألفا في إيطاليا ما يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.

500 patients in northern Italian hospitals are receiving right now ventilators, produced by using hacked snorkelling masks: #COVID19 #CoVidAustralia #Coronaaustralia pic.twitter.com/qVARABIgKI — 💧MelAnalyst (@MelAnalyst) March 25, 2020

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.