إيطاليون يحاربون الضجر بطريقة فريدة... فيديو

ابتكر المواطنون في إيطاليا طريقة فريدة من نوعها للتخفيف من ضجر العزلة بعد فرض الحجر الصحي في البلاد بسبب كورونا.

وعلى الرغم من أن إيطاليا تعاني من أكبر عدد وفيات جراء الفيروس في العالم، تحاول إحدى المنظمات المحلية رفع الروح المعنوية من خلال عرض مشاهد من الأفلام الكلاسيكية على المباني في روما.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 23 Мар 2020 в 4:25 PDT

وقام مديرا مهرجان روما السينمائي بتشجيع السكان على عرض الأفلام على المباني المجاورة وسرعان ما انتشرت هذه الظاهرة في جميع أنحاء العاصمة، حيث عرضت أفلام مختلفة كل مساء.

وقال مؤلفو المشروع إن هدفه هو إرسال الناس للنوم بقلب مرتاح أكثر بعد هذه الأيام المتعبة، وذلك عن طريق مشاهدة لقطات من الأفلام التي نحبها كثيرًا". كما يوزع المهرجان أجهزة عرض على الأشخاص التي لا تملكها.

وأعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة.