شركة عالمية تقدم أدوات التعلم عن بعد مجانا

قررت شركة فيوسونيك المتعددة الجنسيات، إتاحة التعلم عن بعد الشهير myViewBoard، لكليات وجامعات K12 بالمجان وذلك خلال الفترة الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا "COVID-19".

وتابع تشو: “على الرغم من أن بعض المدارس التي تمتلك قدرات قائمة قد قامت بتنفيذ حل التعلم خلال فترة إغلاق المدارس، إلا أن هناك العديد من المدارس قد أُخذت على حين غرة بسبب تفشي فيروس كورونا واضطرت إلى إيقاف جميع الدروس المدرسية المباشرة”.

وصرح جيمس تشو، الرئيس التنفيذي لشركة فيوسونيك، قائلاً: "نظرًا لأننا جهة معنية في قطاع التعليم، فقد حرصنا على القيام بدورنا في دعم المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في هذا الوقت العصيب، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى التعلم عن بعد"، حسبما ذكر موقع البوابة العربية لأخبار التقنية.

وتسمح منصة التعلم عن بعد المتقدم من فيوسونيك، myViewBoard، للمدرسين بتقديم دروس التعلم عن بعد عبر منصة مفتوحة وملهمة، ويضمن ذلك عدم تضرر تعليم الطلاب ونتائج التعلم الخاصة بهم مهما كانت أماكنهم، كما أن حل myViewBoard سهل الإعداد والاستخدام.

ويشار إلى أن هذا الحل يتيح التعاون التفاعلي في الوقت الفعلي، الذي يشبه الفصل الدراسي، عبر نظام مؤتمرات الفيديو والصوت والمراسلات والسبورة الرقمية، كما يساعد حل myViewBoard عبر ميزاته الشاملة أولياء الأمور والمعلمين والطلاب على خلق بيئة تعلم افتراضية مواتية جذابة وتفاعلية وفعالة.