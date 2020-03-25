أوبر تعلق خدماتها في مصر خلال ساعات محددة

قررت شركة "أوبر" تعليق خدماتها في مصر خلال ساعات محددة يوميا، بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وصرحت الشركة في رسالة لعملائها في مصر، حصلت سبوتنيك على نسخة منها: "تماشيا مع جهود الحكومة المصرية للمساعدة في حمايتك من فيروس كورونا (COVID-19)، سيتم تعليق خدماتنا في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحًا، وتعليق خدمات (أوبر باص) من 5 مساء إلى 7 صباحا بدءا من اليوم 25 مارس/ آذار وحتى إشعار آخر".

وتابعت الشركة في رسالتها: "إذا كنت مسافرًا خلال الوقت المسموح به، فيرجى مراعاة سلامة الجميع عن طريق غسل أو تعقيم يديك قبل وبعد دخول السيارة، وترك مسافة بينك وبين السائق بالجلوس في المقعد الخلفي، وتغطية فمك وأنفك إذا كنت تعاني السعال أو العطس، وإذا أمكن، يستحسن فتح النافذة لتحسين التهوية.

واختتمت الشركة رسالتها بالتأكيد أنها ستوافي عملائها عندما تعود ساعات العمل إلى طبيعتها، مع تمنيات بالسلامة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.