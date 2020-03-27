كيف تصنع مطهر يد بطريقة سهلة في البيت؟

جعل وباء الفيروس التاجي مطهرات اليد والسطح في المرتبة الثانية كأكثر المنتجات مبيعا، بعد الأقنعة الطبية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حديثه مع راديو "سبوتنيك" قال أخصائي السموم أليكسي فودوفوزوف: "يمكن تحضير مطهر اليد، من المواد الكيميائية المنزلية العادية، الموجودة في أي متجر قريب ومزجها لصنع أداة رخيصة وفعالة".

وأضاف "إن مزيجا رخيصا من الكحول والغليسرين وبيروكسيد الهيدروجين سيقضي على البكتيريا والفيروسات بشكل فعال".

وتابع حديثه: "يمكن أن يعتمد هذا المطهر على كحولين - إيثيل أو إيزوبروبيل، ويوصى بشدة بعدم أخذ أي شيء آخر كأساس، حيث يجب أن يكون هناك على الأقل 65-70% من حجم الكحول، وهو ليس بنسبة 33%K بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ الغلسرين العادي و3% بيروكسيد الهيدروجين.

ونوه إلى أن هذه المواد متوفرة في متاجر البناء أو في متاجر المواد الكيميائية، بما في ذلك المنزلية، أو يمكن شرائها عبر الإنترنت.

وشدد أخصائي السموم على عدم مسح الهواتف ولوحات المفاتيح والأجهزة التقنية الأخرى باستخدام مطهر الإيثانول والكحول، وعدم وضع اليد في الفم. لأن هذا المزيج مخصص حصريًا للاستهلاك الخارجي.

كما أوصى أليكسي فودوفوزوف بالاطلاع على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت. حيث يمكن العثور على العديد من الوصفات لإعداد المطهرات في المنزل.