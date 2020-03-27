وفاة الفنان المصري الكوميدي جورج سيدهم

توفي، اليوم الجمعة، الممثل المصري الكوميدي، جورج سيدهم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، برئاسة الفنان أشرف زكي، رسميا خبر وفاة جورج سيدهم.

ويعد الراحل من أبرز ممثلي الكوميديا في العالم العربي، ويشكل الضلع الثالث لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي تشكلت في فترة الستينيات من القرن الماضي، إلى جانب كلا من سمير غانم والراحل الضيف أحمد.

وبعد وفاة رفيق كفاحهما الضيف أحمد في السبعينيات، شكّل جورج سيدهم مع سمير غانم واحدا من أشهر الثنائيات الكوميدية على خشبة المسرح، إذ شاركا سويا في مسرحيات "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

وجورج سيدهم من مواليد محافظة سوهاج بالمصرية، وهو حاصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس في عام 1961.

وتميز سيدهم طيلة مشواره الفني بالأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى إجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، وقدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية.

وفي التسعينيات أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل وعن الحياة العامة وظل يعالج منه حتى رحل عن عالمنا اليوم 27 مارس/ آذار 2020.

وسارع عدد من الفنانين بنعي جورج سيدهم، منهم هاني رمزي وإدوارد وأحمد السقا.

ايقونة الكوميديا والانبساط #جورج_سيدهم الله يرحمك ويسامحك pic.twitter.com/nOOz7ZlSNr — Ahmed Elsaka (@ElSaka) March 27, 2020

الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا أستاذى #جورج_سيدهم pic.twitter.com/H5xyI4tEsw — Hany Ramzy (@HanyRamzy) March 27, 2020

الفنان العظيم #جورج_سيدهم ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك pic.twitter.com/4Aj4XVEYUx — Edward (@EdwardFouad) March 27, 2020

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وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم، رغم حالته الصحية في رمضان 2014، وذلك في إعلان لشركة مياه غازية، بصحبة رفاقة سمير غانم والممثلة المصرية شيرين، اللذان شاركان بطولة مسرحية "المتزوجون".