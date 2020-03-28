"يموتون بمفردهم دون أحد على الإطلاق"... طبيب يصف وضع مصابي "كورونا" في أحد مستشفيات أمريكا

وصف أحد أطباء العناية المركزة بمدينة نيويورك الأمريكية المعاناة التي يواجهها من أجل رعاية مرضى فيروس كورونا في مستشفى المدينة مشيرا إلى أن "الوضع فوضوي للغاية".

تعرف الطبيبة، كاميني دوباي أن الموت جزء من عملها عند رعاية المرضى لكن الأمر مختلف مع المرضى الأكثر تضررا من الفيروس التاجي، إذ يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة على أجهزة التنفس الصناعي، مع عدم السماح للزوار بسبب الإجراءات الصارمة لمنع انتشار الفيروس.

بمفرده على فراش الموت..

تقول دوباي، التي تعمل في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك ومستشفى بلفيو بالمدينة: "غالبا ما يكون المريض على فراش الموت بمفرده، لقد كان من المؤلم للغاية رؤية معاناة أفراد العائلة الذين اتصل بهم من وحدة العناية المركزة، وهم يبكون على الهاتف، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

وتضيف "الكثير من الناس يموتون بمفردهم ولا يوجد أحد من أفراد العائلة من حولهم على الإطلاق، إنه أفظع ما يحدث".

CORONAVIRUS LATEST: -US tops world in coronavirus cases -More than 85,000 Americans confirmed sick as the death toll rises -Pres. Trump says he wants parts of the country open by Easter -Louisiana emerges as new outbreak hotspot@WhitJohnson reportshttps://t.co/Y7dKQRF9le pic.twitter.com/zugzQ10fdr — Good Morning America (@GMA) March 27, 2020

وتابعت إن الوجود بين الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاولون يائسين التعامل مع موجة المصابين والمرضى المحتضرين الذين يأتون إلى مستشفيات المدينة "على عكس أي شيء جربته من قبل، إنه فوضوي للغاية، وساحق".

يضيف مواطن بمدينة نيويورك:

"لم أشعر أبداً بعبء جسدي وعاطفي في حياتي، ولم أشعر أبداً بالحزن الشديد والاضطراب".

وفي حين أن الفيروس التاجي يسبب أعراضا خفيفة أو معتدلة في معظم الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض أكثر حدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة بالنسبة للبعض، مثل كبار السن أو الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

كما أن التأثير الذي أحدثه على مستشفيات المدينة جعل مقدمي الرعاية الصحية مثل دوبي قلقين من تعرضهم للإصابة، ويطلبون من المسؤولين القيام بكل ما هو ممكن لتزويد عمال المستشفيات بالمعدات الواقية التي يحتاجونها لحماية صحتهم.

"سيموت الناس"

وسجلت أمريكا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أشارت المصادر الرسمية، الجمعة، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ليلة الجمعة إن ولايته قد أمنت حوالي نصف عدد 30 ألف جهاز تنفس تحتاجها الولاية، مشيرا إلى أنه: إذا لم يكن لدى الولاية أجهزة التنفس الصناعي خلال 14 يوما، سيموت الناس".

وأعلنت ولاية نيويورك عن 134 حالة وفاة جديدة لمرضى الفيروس خلال 24 ساعة، حسبما أعلن كومو يوم الجمعة، بزيادة 100 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.

وبلغ عدد إصابات ولاية نيويورك 31 ألف حالة منتصف يوم الأربعاء، وهو ما نسبته 51% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، في حين بلغت أعداد الوفيات 300 حالة يمثلون 35% من ضحايا كورونا الأمريكيين، في وقت يبلغ فيه عدد سكان الولاية 19.5 مليون نسمة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 590 ألف إصابة، و27 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 130 ألف.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.