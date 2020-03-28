حكاية مدرس جامعي يعمل مساعد بناء لتوفير "لقمة العيش"... صور

تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صورة تردد أنها لأستاذ جامعي يعمل مساعد بناء، بالتوازي مع التدريس بالجامعة، بهدف توفير دخل إضافي لمواجهة متطلبات الحياة، بدعوى أن راتبه لا يكفي.

ونقلت صحيفة "الصيحة"، أول أمس الخميس، عن الأستاذ الجامعي بكلية التربية بجامعة دنقلا، الدكتور عبد الحفيظ حسن حسب الله، مطالبته حكومة بلاده ووزارة التعليم العالي بالالتفات إلى وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضرورة تحسين أوضاعهم لتمكينهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل.

وقال عبد الحفيظ، إنّ الرواتب التي تُمنح لأعضاء هيئة التدريس "غير كافية" لمُجابهة تكاليف المعيشة ولا تُراعي مكانة الأستاذ الجامعي، مناشدا وزارة التعليم العالي بالإسراع في إجازة الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات وتحسين بيئة العمل.