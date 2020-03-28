بعد أنباء إصابته بـ"كورونا"... فرقة "رامشتين": تيل ليندمان لا يحمل الفيروس

نفت فرقة "رامشتين" الألمانية، الجمعة، ما ورد في تقارير أن المغني تيل ليندمان قد ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكانت صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن ليندمان دخل إلى العناية المركزة في مستشفى ببرلين بعد تشخيص حالته بمرض "كوفيد 19".

ونشرت الفرقة، أمس، بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" توضح فيه حالة ليندمان البالغ من العمر 57 سنة، جاء فيه: "دخل تيل ليندمان إلى المستشفى مساء أمس بناء على نصيحة طبيب الفرقة. وقد قضى الليلة في العناية المركزة، وخرج منها لأنه يشعر بتحسن، وأن اختبار الفيروس كان سلبيا".

وعاد ليندمان إلى برلين الأسبوع الماضي بعد عرض في موسكو، حيث عانى من التهاب في الرئة وحمى، مما دفعه إلى البقاء في العناية المركزة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، بالاستناد إلى مصادر رسمية، اليوم السبت، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز حاجز الـ600 ألف.