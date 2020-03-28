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    جارات يتحدثن عن بعد على شرفاتهن في برشلونة بعد فرض الحجر الصحي وحظر التجول، إسبانيا 25 مارس 2020

    كورونا يجبر نصف سكان العالم على إلتزام منازلهم

    © Sputnik . Jordy Boixareu
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    أدت الإجراءات المتخذة من دول العالم إلى إلتزام الأشخاص منازلهم وعدم الخروج منها لفترة لا تقل عن 14 يوما، وهي سابقة لم يسجلها التاريخ البشري من قبل، حيث يلتزم أكثر من نصف سكان العالم، في هذه اللحظة، منازلهم.

    وإليكم بعض الدول التي فرضت إجراءات حازمة، وذلك لغرض مكافحة انتشار فيروس "كورونا" واحتوائه، ومن ضمنها الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

    المغرب
    مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية تشارك في حملة لـ"كبح انتشار كورونا"... صور

    سجل المغرب الجمعة أعلى عدد إصابات بكورونا (70 إصابة)، وأعلى عدد وفيات ( 13 حالة) ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 345 حالة وعدد المتوفين 23 حالة.

    ويعيش المغاربة منذ أسبوع حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم الا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله او شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ الى غاية 20 من نيسان/ أبريل القادم.

    مصر

    أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 576، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة.

    وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

    سوريا

    فرضت الحكومة السورية حظرا للتجول في جميع أنحاء البلاد، من الساعة لسادسة مساء وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم 25 آذار/مارس وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود للحيلولة دون انتشار وباء (كوفيد. 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

    كما أصدرت الحكومة السورية تعميما منعت بموجبه التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم.

    ويشار إلى أن عدد الإصابات في سوريا وصل إلى 5 حالات كانت عند أشخاص وصلوا من خارج البلاد، وقد تم وضعهم تحت الحجر الصحي مباشرة.

    السعودية

    أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1203.

    ووفقا لأمر ملكي تم منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

    وطالبت الداخلية السعودية من المواطنين والمقيمين أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

    كما أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية حملة للتوعية بهدف الحد من انتشار تفشي فيروس كورونا تحت عنوان "وليسعك بيتك".

    قطر

    أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن 28 إصابة جديدة، لصل إجمالي الإصابات إلى 590 وتشافت 45 حالة.

    وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، إغلاق كافة محال الصرافة في الدولة بصورة مؤقتة، للحد من انتشار الفيروس.

    وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية قرارا بتغيير ساعات العمل للشركات والمحلات التجارية، حيث أصبحت من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء، ويستثنى من ذلك الخدمات الحيوية.

    وقررت اللجنة الأولمبية القطرية تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 14 أبريل/نيسان 2020، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها قطر للحد من تفشي فيروس كورونا.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    ماكرون يعلن عن إطلاق عملية عسكرية بهدف مكافحة كورونا

    فرنسا

    أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى "عملية الصمود" بهدف مساعدة المواطنين في وجه الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

    وفرضت السلطات في فرنسا حجراً صحياً، يوم الثلاثاء 17 آذار/مارس، لمدة 15 يوما على الأقل بهدف مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

    وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء يوم الجمعة، عن تسجيل 1995 حالة وفاة و 32964 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

    إسبانيا

    أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كوفيد. 19" إلى 5690 بعد تسجيل 832، وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

    وتعد إسبانيا ثاني دول القارة الأوروبية تأثرًا بفيروس كورنا المستجد من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.

    ترامب
    KEVIN LAMARQUE
    ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لـ "حماية أمريكا من الخصوم الأجانب"

    ولا يسمح للإسبان بالخروج من بيوتهم بشكل فردي مع الإبقاء على مسافات في ما بينهم، إلا لشراء الحاجيات الأساسية أو الذهاب إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد .

    أمريكا

    ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأميركية إلى اكثر من 100 ألف، والوفيات إلى اكثر من 1.5 الف حالة، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، ولاية ساوث كارولبنا وبويرتو ريكو منطقة كوارث.

    وكان ترامب قد وقع مرسوما يقضي باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة فيروس كورونا.

    وأعلن ترامب، في وقت سابق، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

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