نانسي عجرم بصحبة زوجها توجه تحية للأطباء من شرفة منزلها

وعلى صفحتها عبر موقع فيسبوك ظهرت نانسي عجرم وهى تصفق للأطباء من شرفة منزلها.

وقالت نانسي "لكل الأطباء والممرضين ومن يهتموا بنا، تستاهلوا أكتر من هذا، وهذه صقفة كبيرة لكم".

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

ويعانى لبنان مثل كثير من دول العالم من تفشي فيروس كورونا، الذى راح ضحيته آلاف من البشر، بينما زادت الإصابات به حول العالم إلى أكثر من 600 ألف شخص.