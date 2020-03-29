هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام... فيديو

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية في نادي توتنهام الإنجليزي بدأت مبكرا هذا الموسم في ظل توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

مهاجم توتنهام هاري كين آثار الشكوك حول بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لاعب طموح يسعى لتحقيق الألقاب وليس مجرد هاو.

ظهر هاري كين في بث مباشر عبر موقع "إنستغرام"، وأكد أنه لا يستبعد الرحيل. مشيرا إلى أنه إذا شعر أن الفريق لا يتقدم إلى الأمام سيرحل مباشرة"، وفقا لموقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويرتبط اسم كين بناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث يبحثان عن تدعيم مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح كين أنه ربما تكون هناك حاجة لإلغاء البريميرليغ هذا الموسم، إذا لم يكن هناك إمكانية لاستئنافه قبل نهاية شهر يونيو/حزيران بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وانتشر وباء كورونا المستجد في بريطانيا حيث أصيب أكثر من 19500 شخص بالفيروس، إلى جانب وفاة أكثر من 1228 حالة.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بالفيروس وولي عهد بريطانيا وعدد من كبار الشخصيات في الحكومة البريطانية.

الصين رغم أنها بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3300 إصابة.



بينما في دول مثل: إيطاليا (97 ألف إصابة، 10780 وفاة)، إسبانيا (80 ألف إصابة، 6802 وفاة)، والولايات المتحدة (138 ألف إصابة، 2438 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 199 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 717 ألف إصابة، واقتربت الوفيات من 34 حالة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.