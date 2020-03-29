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    زين الدين زيدان

    زيدان يهاتف أوباميانغ... وساديو ماني يدخل على الخط

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
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    كشقت تقارير صحفية بريطانية، صادرة اليوم الأحد، عن أن مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان تواصل مع هداف أرسنال الإنجليزي بيير إيميريك أوباميانج من أجل ضمه للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أكد لـ أوباميانج أنه ضمن خططه لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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    ولكن "ميرور" نقلت عن صحيفة "إكسبريس سبورت"، قولها إن زيدان أكد لأوباميانغ أنه هو الخطة البديلة وليس رقم 1 على قائمته.

    وأشارت "ميرور" إلى أن زيدان يسعى بشدة لضم النجم الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي.

    تقارير صحفية أشارت إلى أن أوباميانغ أجرى العديد من الاتصالات مع مسؤولي الفرق الأوروبية الكبرى، حيث تسعى عمالقة أوروبا للتعاقد مع الجابوني صاحب الـ 30 عاما.

    استطاع أوباميانغ أن يفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، كما أنه أحرز هذا الموسم 20 هدفا خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات  مع أرسنال.

    وربطت تقارير صحفية مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد تلميحه في بث مباشر بنيته الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

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    الكلمات الدلالية:
    ريال مدريد, زيدان, أرسنال, أوباميانغ
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