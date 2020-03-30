بقصد تهدئة الناس في ظل الحجر... رئيس الوزراء الهندي ينشر فيديوهات لنشاطاته اليومية... صور

جذب رئيس الوزراء الهندي، المحب لليوغا، ناريندرا مودي، الملايين من المعجبين، من خلال نشر مقاطع فيديو له وهو يمارس اليوغا أثناء الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجبر الناس على البقاء في منازلهم.

الفيديوهات كانت عبارة عن صور ثلاثية الأبعاد لمودي وهو يقوم بالتمارين.

I am neither a fitness expert nor a medical expert. Practising Yoga has been an integral part of my life for many years and I have found it beneficial. I am sure many of you also have other ways of remaining fit, which you also must share with others. — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020

وتم التقاط عدة صور لرئيس الوزراء الهندي وهو يقوم بتمارين اليوغا المعروف بمحبته لها.

وأثارت الصور الكثير من ردود الأفعال على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها تكتيك "يشد الانتباه" والبعض الآخر بأنها "تخفيف" لحالة الفقراء بعد انقطاع رزقهم.

ومع ذلك، امتدح العديد من الناس مشاركة مودي لنشاطاته اليومية وسط انتشار جائحة الفيروس التاجي.

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020

وقال مودي ردا على الأسئلة في خطابه الإذاعي الشهري للأمة، يوم الأحد: "سوف أنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بما أقوم به، لست خبيرًا في اللياقة البدنية، أو مدرسًا لليوغا. أنا مجرد ممارس يوغا، ربما سيساعدكم ذلك في الحجر".

وخلال خطابه، اعتذر مودي أيضًا من المواطنين لفرض الحجر لمدة 21 يومًا، والذي أدى إلى النزوح الجماعي لملايين الأشخاص من المدن إلى قراهم الأصلية.

وعن ذلك قال مودي: "أود أولاً أن أطلب المسامحة من جميع مواطني بلدي، أعرف أن بعضكم سيغضب مني، لكن هذه الإجراءات الصارمة كانت ضرورية لكسب هذه المعركة".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت كلية الطب بجامعة هارفارد مقالًا اقترح فيه المؤلف ممارسة اليوغا للتعامل مع القلق خلال هذه الفترة الصعبة.