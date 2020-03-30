فيسبوك: استثمار 100 مليون دولار لدعم الصحفيين والناشرين حول العالم

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، عن استثمار مبلغ 100 مليون دولار لدعم الناشرين حول العالم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على وصول المعلومات إلى الناس.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر الموقع، في بيان، "صناعة المعلومات تمر بوقت استثنائي الآن، وللحفاظ على وصول المعلومات إلى الناس خلال فترة انتشار وباء كوفيد – 19، نعلن عن استثمار 100 مليون دولار إضافية لدعم الصحفيين، منها 25 مليون دولار منحة طوارئ لتمويل الأخبار المحلية ضمن مشروع فيسبوك، و75 مليون دولار للتسويق للناشرين حول العالم، في الوقت الذي تتراجع فيه عائداتهم من الإعلانات".

وأضاف البيان "هذا الاستثمار سيتم بالإضافة إلى الدعم الذي تعهدنا به سابقا، لدعم صناعة الأخبار خلال انتشار وباء كوفيد-19 وهو مليون دولار للأخبار المحلية، ومليون دولار لمؤسسات تقصى الحقائق، وتبرع بقيمة مليون دولار للشبكة الدولية لتقصى الحقائق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار/ مارس الحالي أن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" يصنف وباء عالميا، إذ أصاب مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، وأدى إلى وفاة الآلاف منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان بالصين.