رونالدو من الحجر المنزلي: أدعو العالم إلى شكر الله على 3 أشياء

وقال النجم البرتغالي من داخل الحجرالمنزلي وبرفقة أطفاله: "في هذه اللحظة الصعبة للعالم كله، دعونا نشكر الله على الأشياء المهمة صحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابق في المنزل ودعنا نساعد جميع العاملين في مجال الصحة الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح".

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020

يذكر ان رونالدو كان قد تنازل عن 10 ملايين دولار من راتبه بسبب كورونا.

وخضع رونالدو، لفحص فيروس "كورونا" بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة في فريقه يوفنتوس الإيطالي، وكانت نتيجة الفحص سلبية، وأكدت عدم إصابته بالفيروس، ومع ذلك يلتزم بالحجر المنزلي كغيره من لاعبي يوفنتوس غير المصابين.