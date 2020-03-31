ذهبوا لدفن عمتهم المتوفاة بسبب كورونا فعادوا مصابين بالفيروس

حضر الأقارب جنازة عمتهم، شيلا بروكس، البالغة من العمر 86 عاما، والتي توفيت بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتها بكورونا، وكانت أول من مرضت مع ابنة أخيها البالغة من العمر 65 عاما. بعد فترة، ماتت المرأة.

في وقت لاحق اتضح أن 16 فردا آخرا من أفراد الأسرة إما تم تشخيصهم بالمرض أو ظهرت أعراضه المحتملة عليهم.

ومن ضمن الذين كانوا في مرحلة خطر، امرأة تبلغ من العمر 88 عاما ورجل يعاني من قصور مزمن في قشرة الغدة الكظرية، بحسب ما نقل موقع "مترو" البريطاني.

يذكر بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه خضع لاختبار الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.