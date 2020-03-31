إسبانيا: جنائز بلا معزين... ورسالة الوداع يتلوها فريق التمريض... وحلبة تزلج لحفظ الجثث

أدى تفشي فيروس" كورونا" الى قيام عدد من الدول باتباع سلسلة من الإجراءات للحد من انتشاره ومن ضمنها فرض التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، وهو ما قامت به إسبانيا حيث كان الكثيرون يفارقون الحياة في الوقت الذي منع أقاربهم من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم.

أعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة جراء فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفاة 838 حالة وفاة في 24 ساعة فقط.

تقييد أعداد المشاركين في الجنازات

حيث فرضت الحكومة قوانين مشددة على الجنازات، بأن يكون عدد المشاركين في التشييع لا يتعدى ثلاثة اشخاص.

في الوقت الذي ارتدى فيه من يحملون التوابيت بدلات واقية خاصة لمنع التقاط العدوى.

حلبة للتزلج على الجليد لحفظ الجثث

أعلن مسؤولون محليون في العاصمة مدريد، أنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مكان لحفظ الجثث بشكل مؤقت وتتسع الحلبة في العادة لنحو 1800 متزلج.

رسائل وداع ومجالس عزاء عبر الفيديو

أرسلت إنكارني كالافاش رسالة وداع إلى والدها، كما صرحت لـ"يورونيوز"، قرأتها على مسمعه إحدى الممرضات، ليقوم فريق من العاملين الصحيين بأداء دور أفراد العائلة حين يتعلق الأمر برعاية المرضى كما يعملون على أن يكونوا حلقة وصل بين المرضى والمصابين وعائلاتهم التي تمكث في المنازل بسبب إجراءات الحجر المنزلي.

ووصف خوسيه كارلوس بيرميجو، الذي قام بإنشاء منصة رقمية من أجل حضور مراسم العزاء عبر الفيديو، وصفها بالصعبة والمؤثرة، قائلا: "تتجسد المعاناة بشكل كبير لدى بعضهم بسبب الشعور بالذنب لعدم تمكنهم من أن يكونوا إلى جانب أحبائهم في هذا الوقت العصيب وخاصة خلال الساعات الأخيرة قبل أن يفارق ذووهم الحياة".