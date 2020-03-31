"فيفا" يتخذ قرارا جديدا بشأن كورونا

قالت صحيفة أمريكية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد قد أغرق الأندية والبطولات فى ركود مالي غير مسبوق، وأن "فيفا" بصدد تقديم مساعدات مادية لمجتمع كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن FIFA قد وضع خططا لصندوق إغاثة الطوارئ بقيمة مئات الملايين من الدولارات، لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا حول العالم.

وأدى انتشار كورونا إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية عالميا، بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفرت عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أمريكا 2020، إلى العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن FIFA يضع خططا للاستفادة من احتياطيه النقدي البالغ 2.7 مليار دولار، واحتمال تدشين صندوق طوارئ لدعم صناعة كرة القدم المتعثرة.

انتشر الفيروس التاجي المستجد حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أية إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.