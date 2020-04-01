وفاة أسطورة عزف الجاز والاس روني متأثرا بإصابته بكورونا

وأضافت ليبمان: "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي. لقد كان شرفا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي، لا يمكنني حتى التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه".

جاء الخبر على لسان ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لروني، في بيان نقلته "سي إن إن" العربية، قالت فيه: "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عاما) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن ينتهي هذا الوباء".

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال أسطورة الجاز مايلز ديفيس: "لقد شعرنا بالصدمة لأن شقيقنا عازف البوق والاس روني توفي اليوم... كان والاس قوة عالمية في مجتمع الجاز. لعب مع مايلز في حفل مونترو التاريخي الذي أخرجه كوينسي جونز... لقد كان محبوبًا وموجهًا من قبل مايلز. سنفتقدك، نحن نحبك".

وبحسب أحدث إحصاء، فقد بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم نحو 876 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 43 ألف حالة.