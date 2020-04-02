ضبط حلاقين حولا منزلهما إلى صالون بعد الحظر في السعودية... فيديو

أرغم الحجر الصحي المفروض على السكان في أغلب دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، الكثيرين على حلاقة شعرهم بأنفسهم أو الاستعانة بأولادهم وأفراد أسرهم للقيام بذلك.

ضبطت بلدية محافظة العارضة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مقيمين من جنسية عربية بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن، وذلك في مداهمة تفتيشية. وفقا لموقع "إرم نيوز".

وخلال التفتيش عثر في مقر سكن الحلاقين على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص، ما يهدد حياة الآخرين بانتقال الأمراض والفيروسات.

وأحيل الحلاقين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.