نصائح مستشار نفسي... كيف تنجو إلى جانب أسرتك طوال فترة الحجر الصحي

نعلم جميعا الآن أن الحجر الصحي واتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة هي إحدى الطرق الفعالة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن من جهة أخرى البقاء في المنزل مع أسرتك يمكن أن يشكل تحد آخر عليك مواجهته.

اكشف الحقيقة للأطفال

ونصح رئيس الخدمة النفسية في تومسك الروسية، المستشار النفسي، أزمات نايمان، بالنسبة للتعامل مع الأطفال خلال الحجر الصحي، أولا وقبل كل شيء حمايتهم من الأخبار الكاذبة والخاطئة حول فيروس كورونا، وإعطائهم المعلومات الصحيحة عن مرض "كوفيد-19" والوضع في العالم بالإضافة إلى شرح الخطوات الاحترازية الضرورية ضد الفيروس.

وقال المستشار: "يقع على عاتق الآباء دراسة المعلومات الموثوقة عن المرض على مواقع وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية وهكذا يمكنهم تقديم المعلومات دون استخدام عبارات التلوين أو الذعر لأطفالهم".

وأضاف، وعند الشرح يمكن اللجوء إلى الأساليب المختلفة لتسهيل الفهم منها الرسومات أو حتى القصص.

عبر عن احتياجاتك بحرية

ووفقا للخبير، في العادة ينفصل أفراد الأسرة كل صباح عن بعضهم البعض للذهاب إلى العمل والمدرسة، والآن تضطر الأسر البقاء في المنزل طوال الوقت وهذا اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية وقال: "أهم شيء هنا هو القدرة على بناء حوار بناء بين أفراد الأسرة وإعطاء لنفسك الإمكانية للتحدث بحرية عن رغباتك واحتياجاتك".

وبرأي نايمان، يمكنك حتى الاتفاق على أن لا أحد يتحدث إليك بعد عودتك من مكان ما إلى المنزل لمدة 20-30 دقيقة حتى تتمكن من تغيير ملابسك وتجمع أفكارك مثلا.

التواصل عبر الإنترنت ضروري

وعلى الرغم من الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، لا أحد يمنع التواصل مع الأصدقاء والأقارب عبر الإنترنت، وحسب المستشار النفسي، هذا مهم جدا.

وقال نايمان: "ومن المهم أن يستمر الأطفال والكبار التواصل مع الجد والجدة والأقارب وحتى الأصدقاء".

وضع جدول زمني للمناوبة

وانتقل الكثيرون الآن إلى العمل والوفاء بواجباتهم العملية عن بعد والطفل يحتاج إلى عناية مستمرة لذلك نصحت المستشارة الزوجين بوضع جدول زمني للمناوبة، حيث أنه في الوقت الذي يعمل فيه أحدهما يعتني الآخر بالطفل ومن الضروري أن يتواصل الزوجان بشكل جيد حيث يتشاركان مخاوفهم وقلقهم عن أمور مختلفة.

وبشكل عام، يعتبر الحجر الصحي، وفقا لنايمان، فرصة إضافية لجميع أفراد الأسرة لإقامة علاقات بينهم والتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل.

وخلصت المستشارة: "هذه فرصة جيدة للغاية لإقامة علاقة تعاطف داخل الأسرة. ويمكن أن يكون أحد الزوجين غير مستعد لذلك وهنا تقع المسؤولية على عاتق الزوج المستعد بشكل أساسي لبناء العلاقة".