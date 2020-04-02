أول ظهور لعادل إمام في مسلسل "فلانتينو" قبل عرضه في رمضان... فيديو

بدأ فنانون في الترويج لأحدث مسلسلات الفنان المصري، عادل إمام، "فلانتينو"، وذلك قبل عرضه خلال شهر رمضان.

وشارك الممثل حمدي الميرغني، أحد أبطال عروض "مسرح مصر" المسرحية، متابعيه بمقطع مصور كوميدي لعادل أمام من المسلسل "فلانتينو"، يجمعهما معا.

كما نشر الممثل، محمد إمام، نفس المقطع المصور من مسلسل والده الجديد، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب معه: "الزعيم وصل".

وكان من المقرر أن ينافس مسلسل "فلانتينو" في شهر رمضان الماضي، ولكن تأجل عرضه بسبب بدء تصوير مشاهده في وقت متأخر جدا، وتقريبا في يناير/ كانون الثاني 2019، وهو ما تسبب في حدوث أزمة زمنية، يحسب تصريحات لعادل إمام.

وتابع موضحا: "لم يكن هناك متسع من الوقت للانتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني وأسرة المسلسل، وأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل، ومستحيل أن أجازف بذلك أمام جمهوري، ووجدنا أننا لم ننته تقريبا من نصف العمل".

ويشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.