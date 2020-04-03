أوبرا وينفري تتبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف آثار فيروس كورونا

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري أمس الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا.

وقالت وينفري عبر تويتر: "اتبرع بما إجماله عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها".

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.

ولدت وينفري (66 عاما) فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي.

يأتي إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.