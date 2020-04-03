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    وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020

    عريس أمريكي وعروسته يقضيان شهر العسل في مكافحة كورونا... صورة

    © AFP 2020 / Getty Images / Dimitrios Kambouris
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    اختارت نائلة شيرين فستان فرحها وأجرت هي وعريسها الحجوزات اللازمة لقضاء شهر العسل بعد مراسم الزفاف التي كان مقررا إقامتها في نهاية مارس/ آذار، لكن ذلك كله كان قبل أن يضرب فيروس كورونا العالم برمته.

    فقد ألغى الطبيبان الأمريكيان الشابان، كاشف تشودري ونائلة شيرين، اللذان دارت قصة حبهما بين نيويورك وولاية أيوا، كل الخطط، حسب مانشرته "رويترز".

    فقبل أسبوعين، أقنع العروسان إمام أحد المساجد في هاوثورن، بنيوجيرزي، بأن يفتح لهما المسجد من أجل عقد القران بسرعة، وتزوجت نائلة وتشودري في اليوم التالي الذي كان يوم سبت واحتفلا مع عائلتها في منزل والديها في نيو وندسور، في نيويورك، وبعد الاحتفال، ودعت شيرين زوجها في المطار بعد 12 ساعة.

    وقال تشودري "ودعنا بعضنا البعض... بقليل من الدموع والحزن... قدمت لها وردة حمراء".

    وعادت نائلة شيرين للعمل يوم الاثنين، وباعتبارها كبيرة أطباء قسم الأمراض الباطنة فإنها تتولى الإشراف على فرق من الأطباء المقيمين، وتتنقل عبر مستشفيات مختلفة في نيويورك، مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة. حيث أصاب المرض حتى الآن أكثر من مليون شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 50 ألفا فى جميع أنحاء العالم.

    وتعمل شيرين أياما طويلة لكنها تقول إن الأطباء يحاولون رفع معنويات بعضهم البعض من خلال تبادل الوجبات الخفيفة وتداول مقاطع الفيديو المضحكة.

    وأضافت "نحن نعلم جميعا أن الوضع في نيويورك سيئ لكننا نعرف أن الأسوأ لم يأت بعد... لم أكن أعتقد قط أنني سأعيش في فترة وباء".

    وتشودري، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، طبيب متخصص في القلب ويرى المرضى عبر دوائر تلفزيونية مغلقة حيث يعمل في مركز ميرسي الطبي في سيدار رابيدز، في أيوا، وقد ألغوا جميع العمليات القابلة للإلغاء للحفاظ على معدات الوقاية عندما يضرب تسونامي كورونا ضربته، لكن عقله في أيوا، وقلبه في نيويورك.

    وقال "أشعر بقلق بالغ عليها، لكنني فخور بها حقا".

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