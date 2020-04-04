مارادونا يعرض على ناديه تخفيض راتبه

عرض نجم كرة القدم، دييغو مارادونا، المدير الفني لـ خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني تخفيض راتبه أثناء توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

ونقل موقع "في الجول" أن مارادونا قدم عرضه للنادي من أجل مساعدته في ظل إيقاف المسابقات منذ 17 مارس /آذار الماضي.

وصرح جابريل بيليجرينو رئيس النادي قائلا: "تلقينا اتصالا هاتفيا من مساعده، قال إنه إذا أردنا تخفيض راتبه فأنه سوف يفعل ذلك"، وتابع "هذا يتحدث عن شخص لا يفكر في المال، بل كيف يمكنه مساعدة خيمناسيا في هذا الموقف".

يأتي ذلك عقب إعلان نادي راسينج كلوب تخفيض رواتب لاعبيه والطاقم الفني، وكذلك بادر الأرجنتيني كارلوس تيفيز بالمطالبة بتقديم اللاعبين للمساعدة للفقراء.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد التقى مارادونا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث كان اللاعب السابق يزور فنزويلا لتقديم الدعم السياسي للزعيم مادورو.

وكتب مادورو على حسابه في "انستغرام": "لقد التقيت صديقنا وأخينا دييغو أرماندو مارادونا الذي يقوم بزيارة إلى بلدنا، في لقاء تشاطرنا فيه وجهات نظرنا بشأن مختلف المواضيع الرياضية وبشأن الوضع العالمي. شكرا لك يا دييغو! فنزويلا تشكرك على دعمك غير المحدود".