تسجيل
00:04 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    اجراءات الوقاية من كورونا في ليبيا

    ليبيون يطلقون مبادرة جديدة لتحدي "كورونا"... ويكشفون لـ"سبوتنيك" تفاصيل قضاء يومياتهم

    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
    مجتمع
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104490/84/1044908424_0:94:3072:1822_1200x675_80_0_0_a85c5f0274a39d0cc61d778c22d67fd4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202004041045074121-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/

    أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا اليوم السبت، مبادرة جديدة تحمل هاشتاغ (قبلت التحدي)، لنشر حالة من الإيجابية والتفاؤل بين الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل الأخبار التي تصدرت بشأن فيروس كورونا الجديد.

    بنغازي – سبوتنيك. وأطلقت مجموعة من النشطاء ورواد الليبيون عبر موقعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ "قبلت_التحدي"، معتبرين أن هذه المبادرة سوف تنشر روح الإيجابية والأمل والتفاؤل في الحياة اليومية خلال هذه المرحلة التي يشهدها العالم أنتشار واسع لفيروس كورونا المستجد المعروف علميا بـ"كوفيد -19".

    اجراءات الوقاية من كورونا في ليبيا
    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
    ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 إصابة 
    وقامت وكالة "سبوتنيك" بإجراء استطلاع للآراء لبعض المواطنين الليبيين حول المبادرة، وقالت سلمى نجم مذيعة في راديو الوسط الليبي في مدينة بنغازي إن "الهدف من هذه المبادرة هو إغراق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل والأمل لرفع المعنويات واستبدال حالة اليأس لدى الناس نتيجة انتشار الصور السلبية لإخبار فيروس كورونا".

    وأكدت نجم أن "عندما رأيت المبادرة أعجبتني الفكرة وبكل تأكيد كنت سعيدة جدا أن يكون لدينا مقدار من الوعي لنشر الإيجابية والذي أعجبني أكثر انه بشيء بسيط جدا مجرد صوره ممكن تصنع فارق في حياتنا التي أصبحت في ظل الوقت الراهن الذي نعاني من تعب وجهدا نفسيا بهذه المبادرة أحببتها وشاركت بها".

    وردا على سؤال "سبوتنيك" حول تفاعل الناس مع مثل هذه مبادرات إنسانية قالت إن "التفاعل كان جميل ورائع وكبير وأعجبتني كمية التفاؤل في كل صوره يقومون ناس بنشرها"، مضيفة أن "البعض رأيته يتحدث عن هذا التحدي على أنه ما له فائدة بعكس الكثير الذين تفاعلوا وقالوا أنه تحدي رائع وجديد ومفعم بالحياة والأمل ولكن مهما كان الاختلاف المهم أن يكونوا إيجابيين".

    وحول قضاء اليوم في ظل حظر تجول والبقاء بالمنزل أضافت نجم إن:

    "من وجهة نظري البيت ليس سجن كون انه فرض حظر التجول هذا لا يعني أننا سجناء أو نقضوا في عقوبة، فالبيت والعزلة أوقات مطلوبة أحيانا".

    وأشار إلى أن "بالنسبة ليومي في الحظر المنزلي يكون ما بين الواجبات المنزلية والقراءة التي كنت بعيدة عنها لفترة لانشغالي وهذه الإيام اقوم بتواصل مع الأهل والزملاء عبر الهاتف ونلتقط الصورة والفيديوهات لقناتي على اليوتيوب ونتعلم أشياء جديدة".

    ويقول الطالب عبدالهادي ونيس في كلية القانون بجامعة بنغازي الأهلية إن قبوله لهذا التحدي كان من أجل تغيير الأجواء والضغط النفسي الذي نمر به بشكل عام.

    اجراءات الوقاية من كورونا في ليبيا
    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
    وزير الصحة السابق: ليبيا غير مؤهلة لمواجهة جائحة كورونا
    وقال ونيس لوكالة "سبوتنيك" إن "قبلت هذا التحدي لنشر الإيجابية وتغيير الأجواء المضغوطة والحالة النفسية التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة".

    وأكد على أن "قمت بنشر صورة لصديق عزيز على يعاني من مرض السرطان منذ سنوات ويقاوم بإرادته متاعب العلاج أعتبره رمزا للشجاعة والإرادة أحببت أن يكون واجهة لهذا التحدي لأنه رمز التحدي والعزيمة والإصرار".

    وحول قضائه لساعات حظر التجول والبقاء بالمنزل أضاف ونيس أنه "ساعات حظر التجوال والحجر المنزلي عن نفسي اعمل بإذاعة الجبل الأخضر المحلية في بمدينة البيضاء لم أشعر بحظر التجوال بمعناه الحقيقي فنحن نعمل من الساعات الصباح الأولى حتى ساعات متأخرة من الليل من خلال فريق طوارئ تم اعتماده لتسيير العمل خلال هذه الفترة لذا أغلب الوقت أقضيه في عملي".

    وفي وقت سابق،اليوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 17 حالة عقب تسجيل 6 حالة إصابة جديدة اليوم.

    وأعلنت السلطات الليبية يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (79)

    انظر أيضا:

    ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 إصابة 
    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات
    دوريات للاتحاد الأوروبي قبالة ليبيا...و5 تريليون دولار من قمة العشرين لمكافحة كورونا
    وزير الصحة السابق: ليبيا غير مؤهلة لمواجهة جائحة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيع والشراء في زمن كورونا
    مبيعات الحجر الصحي الخيالية
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك