ليبيون يطلقون مبادرة جديدة لتحدي "كورونا"... ويكشفون لـ"سبوتنيك" تفاصيل قضاء يومياتهم

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا اليوم السبت، مبادرة جديدة تحمل هاشتاغ (قبلت التحدي)، لنشر حالة من الإيجابية والتفاؤل بين الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل الأخبار التي تصدرت بشأن فيروس كورونا الجديد.

بنغازي – سبوتنيك. وأطلقت مجموعة من النشطاء ورواد الليبيون عبر موقعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ "قبلت_التحدي"، معتبرين أن هذه المبادرة سوف تنشر روح الإيجابية والأمل والتفاؤل في الحياة اليومية خلال هذه المرحلة التي يشهدها العالم أنتشار واسع لفيروس كورونا المستجد المعروف علميا بـ"كوفيد -19".

وقامت وكالة "سبوتنيك" بإجراء استطلاع للآراء لبعض المواطنين الليبيين حول المبادرة، وقالت سلمى نجم مذيعة في راديو الوسط الليبي في مدينة بنغازي إن "الهدف من هذه المبادرة هو إغراق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور إيجابية لنشر روح التفاؤل والأمل لرفع المعنويات واستبدال حالة اليأس لدى الناس نتيجة انتشار الصور السلبية لإخبار فيروس كورونا".

وأكدت نجم أن "عندما رأيت المبادرة أعجبتني الفكرة وبكل تأكيد كنت سعيدة جدا أن يكون لدينا مقدار من الوعي لنشر الإيجابية والذي أعجبني أكثر انه بشيء بسيط جدا مجرد صوره ممكن تصنع فارق في حياتنا التي أصبحت في ظل الوقت الراهن الذي نعاني من تعب وجهدا نفسيا بهذه المبادرة أحببتها وشاركت بها".

وردا على سؤال "سبوتنيك" حول تفاعل الناس مع مثل هذه مبادرات إنسانية قالت إن "التفاعل كان جميل ورائع وكبير وأعجبتني كمية التفاؤل في كل صوره يقومون ناس بنشرها"، مضيفة أن "البعض رأيته يتحدث عن هذا التحدي على أنه ما له فائدة بعكس الكثير الذين تفاعلوا وقالوا أنه تحدي رائع وجديد ومفعم بالحياة والأمل ولكن مهما كان الاختلاف المهم أن يكونوا إيجابيين".

وحول قضاء اليوم في ظل حظر تجول والبقاء بالمنزل أضافت نجم إن:

"من وجهة نظري البيت ليس سجن كون انه فرض حظر التجول هذا لا يعني أننا سجناء أو نقضوا في عقوبة، فالبيت والعزلة أوقات مطلوبة أحيانا".

وأشار إلى أن "بالنسبة ليومي في الحظر المنزلي يكون ما بين الواجبات المنزلية والقراءة التي كنت بعيدة عنها لفترة لانشغالي وهذه الإيام اقوم بتواصل مع الأهل والزملاء عبر الهاتف ونلتقط الصورة والفيديوهات لقناتي على اليوتيوب ونتعلم أشياء جديدة".

ويقول الطالب عبدالهادي ونيس في كلية القانون بجامعة بنغازي الأهلية إن قبوله لهذا التحدي كان من أجل تغيير الأجواء والضغط النفسي الذي نمر به بشكل عام.

وقال ونيس لوكالة "سبوتنيك" إن "قبلت هذا التحدي لنشر الإيجابية وتغيير الأجواء المضغوطة والحالة النفسية التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة".

وأكد على أن "قمت بنشر صورة لصديق عزيز على يعاني من مرض السرطان منذ سنوات ويقاوم بإرادته متاعب العلاج أعتبره رمزا للشجاعة والإرادة أحببت أن يكون واجهة لهذا التحدي لأنه رمز التحدي والعزيمة والإصرار".

وحول قضائه لساعات حظر التجول والبقاء بالمنزل أضاف ونيس أنه "ساعات حظر التجوال والحجر المنزلي عن نفسي اعمل بإذاعة الجبل الأخضر المحلية في بمدينة البيضاء لم أشعر بحظر التجوال بمعناه الحقيقي فنحن نعمل من الساعات الصباح الأولى حتى ساعات متأخرة من الليل من خلال فريق طوارئ تم اعتماده لتسيير العمل خلال هذه الفترة لذا أغلب الوقت أقضيه في عملي".

وفي وقت سابق،اليوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 17 حالة عقب تسجيل 6 حالة إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت السلطات الليبية يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏