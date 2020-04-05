فنانة عربية تكشف عن علاقتها الخاصة بالقذافي

كشفت فنانة عربية، يوم أمس السبت، عن علاقة خاصة كانت تجمعها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأعلنت عن ذلك الفنانة التونسية نجلاء خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "الحوار" التونسية، معتبرة أنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها بالقذافي الذي كان بالنسبة لها "فخر الليبيين والعرب".

وأوضحت الفنانة أنها تلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، ولدى وصولها للأراضي الليبية تبين أن القذافي هو من دعاها بعد أن شاهد إحدى اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني وتحدثت فيها عن أزمتها مع مصر.

وقالت نجلاء في مداخلتها: إن "الزعيم الليبي استقبلني بصدر رحب وأعرب لي عن استعداده لمساعدتي لأنه لا يحب الظلم، وقد تأثر بقصتي"، مشيرة إلى أنه على المستوى الإنساني، "رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان".

وأوضحت الفنانة التونسية أنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر، فعرض عليها البقاء والعمل في ليبيا، لكنها رفضت لأن السوق الليبية ليست كبيرة مثل مصر، ولن تستفيد من البقاء في ليبيا.

فطلبت من القذافي أن يدعمها على الصعيد الفني، فقام بتمويل انتاج مجموعة من الأغنيات لها وتمكنت من تصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان، رندة علم، وهو أمر مكلف جدا.

وقالت نجلاء إنها زارت القذافي بعد ذلك في ليبيا عدة مرات حيث استمرت العلاقة نحو عام، مؤكدة أنها "كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي لها وكانت تبقى معه بحضور حاشيته، أي لا علاقة غير مشروعة جمعتها به".