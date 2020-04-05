الأهلي يهدد مجدي عبد الغني بسبب أحمد فتحي ووليد سليمان

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، هدد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري السابق بعد هجومه على لجنة التخطيط بالنادي، وبعض لاعبي الفريق.

وأكد مسؤولون في النادي الأهلي أنهم سيقومون بعرض مجدي عبد الغني على الجمعية العمومية للنادي وشطبه، بعد تصريحاته التي هاجم فيها لجنة التخطيط بالنادي، وبعض لاعبي الفريق.



وتسود حالة من الغضب تجاه عبد الغني بسبب تصريحاته الأخيرة، فضلا عن مواقفه السابقة ضد النادي ، مثل زعمه أن عقد محمود كهربا مع الزمالك صحيح، وأن موقف الأبيض قوي، وانتقاده إدارة الأهلي لضم اللاعب، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

كان مجدي عبد الغني، هاجم إدارة الأهلي، بسبب تعاملها في الفترة الأخيرة مع ملف تجديد الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان.

وأعلن الأهلي بعد عدم التوصل لاتفاق بينه واللاعب، رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء، علما بأن عقد اللاعب ينتهي آخر الموسم الجاري.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن.

وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

وشارك صاحب الـ35 عاما هذا الموسم مع الأهلي حتى الأن في 17 مباراة بمختلف البطولات.