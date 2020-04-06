روبوتات تحضر حفل التخرج بدلا من الطلاب في اليابان... صور

تم تركيب أجهزة "آي باد" على روبوتات في جامعة الأعمال اليابانية، ليتمكن أربعة طلاب في الحجر الصحي من حضور حفل تخرجهم.

ويظهر الطلاب على شاشات "آي باد" مركبة على روبوتات "Newme"، يتحكم بها المتخرجون عن بعد وقد حصلوا على شهاداتهم من عميد الكلية وكانت الروبوتات ترتدي زي التخرج، وانضم بقية الطلاب إلى حفل التخرج عن طريق موقع "زوم".

Business Breakthrough University (BBT) in japan held an online graduation ceremony for robots this year through robots.#COVIDー19

#COVID

#CoronaAlert pic.twitter.com/CDTlIH9tfj — KNIN カニン, タイ人です。🇹🇭 (@kninsama) April 2, 2020

تعود فكرة إقامة حفل التخرج إلى عميد قسم إدارة الأعمال العالمية، البروفيسور شوغو ياناكا.

وقال ياناكا، "باتباع تدابير منع انتشار الفيروس، والتقاط الصور الرمزية، تمكنا من إجراء حفل التخرج ونأمل أن تساعد هذه المبادرة المؤسسات التعليمية الأخرى التي تواجه صعوبات في إقامة حفل التخرج".

هذا ليس أول حفل تخرج في اليابان، يقام بمشاركة الروبوتات، حيث حضر ثلاثة طلاب متخرجين من جامعة غلازكو الحفل بواسطة الروبوتات.

وفرض الحجر الصحي في اليابان في مارس/ آذار، وكشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن إمكانية استمرار حالة الطوارئ في اليابان لمدة نصف عام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.