حاولت طهي البيض بالميكرويف... وهذا ما حصل

نجح أطباء أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، في علاج امرأة تعرضت لحروق في وجهها بعد قيامها بطهي بيضة في الميكرويف، لتنفجر البيضة ملحقة عددا من الحروق.

تمكن أطباء مركز الحروق في مستشفى "إينوزيمتسيف" العيادي التابع لإدارة الصحة في موسكو من علاج امرأة مصابة بحروق شديدة في الوجه بعد طهي البيض في الميكروويف.

حيث قررت الامرأة توفير الوقت بطريقة غير اعتيادية وليس على الموقد، باستخدام الميكرويف، حيث وضعت البيض في قدر من الماء، وعندما حاولت إخراج البيض بإستخدام الملعقة، انفجرت البيضة عند أول احتكاك مع الملعقة.

لنتنشر شظايا قشرة البيضة الساخنة والمياه المغلية على وجه ورقبة المرأة وبالكاد تمكنت من إغلاق عينيها. لتقوم سيارة الإسعاف بنقل الضحية على الفور إلى مركز الحروق بمستشفى إينوزيمتسيف العيادي.

وتراوحت درجات الحروق من 1 إلى 3 درجات على اليدين والوجه والرقبة.

وحاول الجراحون المختصون معالجة الحروق لمدة ثلاثة أسابيع لاستعادة الجلد. واستخدم الأطباء تقنيات وأدوية حديثة لعلاج الجروح ومنع الندوب، وتم استخدام أغطية الجروح ومعالجات الجلد الاصطناعية.

في وقت قصير، تمكن المتخصصون ذوو الخبرة من إعادة المرأة إلى حياتها المعتادة واستعادة مظهرها دون مضاعفات ودون عيوب تجميلية كبيرة على وجه المرأة الشابة، بحسب ما صرحت به إدارة الصحة في موسكو.