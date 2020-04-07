الحجر لا يمنع الحب... قصة زوجين مسنين من بلدين مختلفين يجتمعان على الحدود... فيديو

يبدو أن الحب الحقيقي الذي يجمع الزوجين راسموسن وهانسن لم يؤثر عليه نظام الحجر المتبع في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

تلتقي إنغا راسموسن، المرأة الدنماركية التي تبلغ من العمر 85 عامًا، مع عشيقها كارستين توتشسن هانسن، المقيم في ألمانيا وعمره 89 عامًا، يوميًا على الحدود لتناول الغداء وكوب من القهوة، ويجلسان على مسافة آمنة عن بعضهما البعض.

تقول إنغا: "يبدو أن الوقت يتباطأ عندما تجلس في المنزل، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل، لا يمكننا أن نحدث خرقًا. لم نعتقد أبدًا أنه سيتعين علينا المرور بشيء من هذا قبل".

ويضيف الرجل: "لا يهم إذا كانت تمطر أو تلهب نارا، سنستمر في رؤية بعضنا البعض بهذه الطريقة حتى تفتح الحدود".

يذكر أنه قد تم فصل الزوجين عن بعضهما البعض بعد أن أغلقت ألمانيا والدنمارك حدودهما بسبب الوباء، حسبما ذكرت قناة "ruptly".