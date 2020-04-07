أفيخاي أدرعي يشارك في الاحتفال بعيد ميلاد سعد لمجرد

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي مقطعا مصورا لجندي إسرائيلي يعزف على البيانو لحن أغنية "أنت معلم" الشهيرة لسعد مجرد.
وعلق أدرعي على المقطع المصور: "بمناسبة عيد ميلادك يا سعد لمجرد منتمنالك الصّحة والعافية، ومنهديك أجمل أغانيك إنت معلم الّي منسمعها دائمًا بالأعراس في إسرائيل".
بمناسبة عيد ميلادك يا #سعد_لمجرد منتمنالك الصّحة والعافية، ومنهديك أجمل أغانيك #إنت_معلم الّي منسمعها دائمًا بالأعراس في #إسرائيل. بتأمل إنّه الحياة ترجع لعادتها ونتغلب على جائحة #كورونا، ونرجع نستمتع بأجمل الأغاني— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2020
في الأعراس.@saadlamjarred1 pic.twitter.com/1VRkoiXGzn
وأضاف أدرعي: "بتأمل إنّه الحياة ترجع لعادتها ونتغلب على جائحة كورونا، ونرجع نستمتع بأجمل الأغاني في الأعراس".
واليوم الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان، يتم 35 عاما، ونشر لمجرد صورة جمعته بقطته وتورتة عيد الميلاد عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلى رأسهم والدَي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جدا على قلبي" .
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جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم و على رأسهم والدَي و اخي و اهلي و اعز أصدقائي و الفانز الغاليين جدا على قلبي . من صميم القلب أقول لكم الف شكر و أرجو من رب العالمين ان يذهب عنا الوباء و يسامحنا و يغفر لكل واحد منا . الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل 🤗 #stayhome #الله_ينصر_سيدنا #thank_you_for_ur_wishes #الله_يحفظ_البشرية #الله_يحفظ_بلادنا_وبلاد_المسلمين_من_كل_مكروه #خليك_فدارك #moon #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever
وأضاف: "من صميم القلب أقول لكم ألف شكر، وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفر لكل واحد منا.. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".
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