بيع قفاز المغني مايكل جاكسون في مزاد مقابل 104 آلاف دولار

تم بيع قفاز المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، الأبيض بنحو 85 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 104 آلاف دولار في مزاد بولاية تكساس الأمريكية.

قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن المشتري المجهول تلقى رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز في عام 1998، إلى جانب مظروف من شركة إنتاج MJJ التي أسسها جاكسون.

ونقل عن جاكسون رأيه في ارتداء القفاز خلال مسيرته، حيث قال: "شعرت أن قفازًا واحدًا كان رائعًا، أما ارتداء اثنين يبدو عاديا جدا".

وكانت تقارير قد كشفت عن مفاجآت فيما يخص تشريح جثة أسطورة الغناء العالمي، مايكل جاكسون، بشأن العديد من الندوب، التي كانت في كل جسده.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كان مايكل جاكسون مصابا بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين، يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم.

وتبين أيضا وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها جاكسون على مر السنين، بالإضافة إلى ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف.

ويعتقد أن جاكسون بدأ ارتداء شعر مستعار لأول مرة بعد تعرضه لحادث انفجار مبكر لألعاب نارية أثناء تصوير إعلان بيبسي عام 1984، أدى إلى اشتعال شعر جاكسون وتعرضه لحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وتكهن الكثيرون بأن هذه الحادثة كانت بداية إدمان مايكل جاكسون على مسكنات الألم، قبل أن يتوفى عن عمر يناهز 50 عاما بسبب جرعة زائدة من المخدر الجراحي "Propofol".