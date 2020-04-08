وفاة المغني الأمريكي جون براين بعد إصابته بكورونا

توفي، أمس الثلاثاء، المغني الأمريكي جون براين الحائز على جائزة جرامي.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المغني الأمريكي البالغ من العمر 73 عاما توفي متأثرا بإصابته بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت زوجة المغني الراحل، فيونا ويلان براين، قد أعلنت في 26 مارس/ آذار الماضي نقله إلى المستشفى بسبب معاناته من أعراض كورونا المستجد.

يشار إلى أن المغني الأمريكي كان قد خضع لجراحة استئصال رئته اليسرى في عام 2013 بعد أن أصيبت بالسرطان.

وفاز براين بجائزة "جرامي" عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبوم "ذا ميسنج ييرز"، كما حصل عليها مرة أخرى عام 2005 عن ألبوم "فير آند سكوير".