سيلينا غوميز تتبرع لصندوق "كورونا" بدولار من بيع كل نسخة من ألبومها

وصرحت المغنية البالغة من العمر 27 عاما عبر حسابها على إنستغرام بأنها ستطلق إصدارا مميزا جديدا من ألبومها الجديد Rare في 9 أبريل/ نيسان، وستذهب عائداته لمساعدة صندوق الإغاثة.

وحرصت النجمة على التأكيد أن أغنيتها الجديدة Boyfriend تمت كتابتها قبل فترة طويلة من أزمة كوفيد

19-COVID وتركيزها الآن على "السلامة والوحدة والانتعاش" للجميع.

وبحسب مجلة "هي" فقد كشفت المغنية أنها ستقدم تبرعا شخصيا لصندوق الإغاثة (كوفيد 19)، حيث ستتبرع بدولار واحد من بيع كل نسخة من الإصدار الفاخر لألبومها الجديد إلى صندوق الإغاثة (كوفيد 19).

ونشرت غوميز غلاف الألبوم Deluxe Rare، الذي يتميز بلقطة شخصية للمغنية مع وشم مميز على رقبتها، وكتبت غوميز "يمكنك حفظ الرابط الآن ومعرفة المزيد حول كيفية التبرع لصندوق (كوفيد -19).