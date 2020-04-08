نادي باريس سان جيرمان يكشف عن مساهمته في محاربة "كورونا"

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن خطته لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ولمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر ضعفاً في فرنسا والخارج.

وقال النادي الفرنسي في بيان نشره على الإنترنت: "عن طريق إطلاق منصة للتمويل الجماعي نحافظ على التضامن نحو مقدمي الرعاية الطبية في مستشفيات باريس والمتطوعين والمستفيدين من الإغاثة الشعبية ومنظمة العمل ضد الجوع".

وأعلن بطل فرنسا لكرة القدم، عن جمع تبرعات بقيمة 200 ألف يورو (217 ألف دولار) من بيع قمصان النادي، وأنه سيواصل اتخاذ إجراءات التضامن في الأيام المقبلة.

وتشمل المساعدات التمويلية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين وكبار السن والمشردين في منظمة باريس للرعاية، ودعم أي مشروع آخر يتعلق بمكافحة وباء الفيروس التاجي، والمعرضين للخطر.