وضعوا مغاسل متحركة لحماية المشردين من كورونا... فيديو

قام متطوعون من منظمة "تيرينسليستر" بنشر مغاسل متحركة في أماكن متعددة حول أتلانتا مع الصابون الخاص بها لحماية الناس المشردة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رجل من المتطوعين ويدعى ليستر: "نتحدث عت مكان إيواء الناس الذين ليس لديهم مكان ولا عنوان للإقامة".

وأضاف: "لقد تأخرنا في التعامل مع قضايا التشرد لأننا في الأساس أهملنا من جعله مسألة أزمة وطنية".

وأكد أن المشروع بدأ ب15 مغسلة وحاليا وصل العدد لـ40 حول المدينة، حتى أننا بدأنا نرسل إلى مدن أخرى

وتمتاز المغاسل بمضخة هوائية تعمل عن طريق القدم لدفع المياه من الأسفل.

ويقوم المتطوعون من المنظمة (غير الربحية) بتنظيف وإعادة تعبئة المغسلة يوميا.